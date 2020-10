Ipotesi lockdown light dal mese prossimo: cos'è? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Qualora la curva dovesse continuare a salire, l'Italia potrebbe entrare in un lockdown morbido a partire dal 9 novembre: di cosa si tratta? lockdown morbido dal 9 novembre: cosa succede se aumentano i casi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Qualora la curva dovesse continuare a salire, l'Italia potrebbe entrare in unmorbido a partire dal 9 novembre: di cosa si tratta?morbido dal 9 novembre: cosa succede se aumentano i casi su Notizie.it.

Corriere : Germania, l’ipotesi di un lockdown «light» per un mese da lunedì - Tg3web : La parola lockdown è protagonista di molti dibattiti in questi giorni, all'estero come in Italia. Da noi, in partic… - SkyTG24 : Ipotesi lockdown in Francia, alle 20 l'atteso discorso di Macron alla nazione. DIRETTA - Radio1Rai : #Coronavirus In #Lombardia 7500 casi in un giorno. Si discute sull'ipotesi di un nuovo lockdown per Milano. La citt… - SmorfiaDigitale : Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre -