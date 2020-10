Daydreamer | Osman e Leyla si frequentano fuori dal Set

fly_7 : Ehhhh mo anche con sua sorella tra un po' ?? Alcuni dicono 'Emre', questi dicono 'Osman' ma mettono la foto di 'Emre… - MademoiselleFa8 : RT @SilviaMangiapa1: Leyla: 'Osman... sì mi piace molto quel gruppo. Sai già quando sarà il concerto?' Aylin: 'Emre dobbiamo parlare' Emre:… - infoitcultura : Daydreamer, Sanem e Osman: un amore nato sul set - Delena46169552 : RT @SilviaMangiapa1: 'io mi sposerò con Leyla' Osman cuore di panna non dire questo perché poi riceverai un palo bruttissimo #DayDreamer… - DebbyR96 : RT @SilviaMangiapa1: 'io mi sposerò con Leyla' Osman cuore di panna non dire questo perché poi riceverai un palo bruttissimo #DayDreamer… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Osman

ComingSoon.it

La serie Daydreamer – Le ali del sogno continua ... che le chiedono quando si terrà il matrimoni tra sua fratello Osman e Leyla, la voce del matrimonio messa in circolo da Muzaffer si diffonde ...(TorreSette) Durante il fidanzamento ufficiale di Leyla con Osman, Emre, sconvolto, si precipita a casa sua per dissuaderla, ma poi si pente del suo gesto. (Tv Soap) Daydreamer, Can Divit e l'Albatros ...