Borse 29 ottobre, i listini Ue contrastati. Tokyo in rosso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Borse 29 ottobre, i listini Ue tentato un rimbalzo. contrastati gli indici asiatici. MILANO – Borse 29 ottobre, i listini Ue tentato un rimbalzo. Dopo il crollo della giornata di mercoledì, i mercati speravano di recuperare (in parte) il terreno perso. Chiusura contrastata per i listini del Vecchio Continente. Una risalita che si preannuncia molto complicata, con il rischio di un nuovo lockdown e l'aumento dei contati che continuano a pesare sugli indici del Vecchio Continente. Borse 29 ottobre 2020 Il crollo di mercoledì ha portato la Borsa asiatica a chiudere contrastata. L'unica in positivo è stata Shanghai. L'indice cinese ha registrato un rialzo dello 0,6.

