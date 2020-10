Attacco terroristico in chiesa | 3 morti e un ferito grave Due vittime sono state decapitate

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tree diversi feriti. &E; il bilancio di uncompiuto questa mattina all’interno delladi Notre-Dame a Nizza. La polizia ha arrestato il responsabile – armato di coltello – e una squadra di artificieri si &e; recata sul posto. Una vittima &e; stata sgozzata e la seconda decapitata, ha reso noto una fonte della polizia citata da le Figaro. Secondo quanto rende noto Bfmtv, l’autore dell’&e; statodalle forze dell’ordine ed &e; ora ricoverato in ospedale. Del caso &e; stata investita la procura anti-terrorismo. Il ministro dell’Interno, Gérard Darmanin ha ...

Agenzia_Ansa : Attacco vicino Notre-Dame a #Nizza, 'almeno 1 morto'. Fermato l'assalitore, 'attacco terroristico', dice il sindaco… - rtl1025 : ?? E' stato fermato l'autore dell'attacco all'arma bianca a #Nizza: è quanto riferiscono fonti di polizia citate dal… - LegaSalvini : ++ ?????? Nizza: fermato assalitore, 'attacco terroristico' ++ Lo ha detto il sindaco (ANSA) - PARIGI, 29 OTT - E'… - ilmeteoit : #CRONACA: #ATTENTATO a #NIZZA, 3 morti e una donna #DECAPITATA - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato l'autore dell'attacco all'arma bianca a #Nizza: è quanto riferiscono fonti di polizia citate dall'agenzia F… -

Nell'attentato avvenuto stamattina alle 9 sono morte altre due persone. Il terrorista è stato ferito dalla polizia e ora si trova in ospedale. Solo pochi giorni fa il governo aveva lanciato l'allarme ...Per il sindaco di Nizza la matrice dell’attentato è di stampo terroristico: “Non c’è alcun dubbio sulla natura dell’attacco“. Tutte le chiese della città sono state chiuse per precauzione.