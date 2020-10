Usa, proteste per l'uccisione di Walter Wallace: seconda notte di disordini a Philadelphia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) seconda notte di proteste e disordini a Philadelphia, dopo l'uccisione del 27enne afroamericano Walter Wallace da parte della polizia. Mentre un corteo ha marciato pacificamente lungo le vie della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020)di, dopo l'del 27enne afroamericanoda parte della polizia. Mentre un corteo ha marciato pacificamente lungo le vie della ...

magari attraverso poche parole usate come slogan della protesta. C’era un ordine di batteria, che è stato rispettato per tutta la durata del corteo: evitare gli scontri durante il tragitto dalla zona ...

Usa, proteste per l'uccisione di Walter Wallace: seconda notte di disordini a Philadelphia

Mentre un corteo ha marciato pacificamente lungo le vie della città, in alcune zone si sono ripetute scene di vandalismi e saccheggi di negozi ...

Mentre un corteo ha marciato pacificamente lungo le vie della città, in alcune zone si sono ripetute scene di vandalismi e saccheggi di negozi ...