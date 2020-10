"Non mi interrompa! Mi sarei strappata la camicia": strepitosa Santanchè, come zittisce il piddino | Video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) come affondare un piddino, con classe. Tutti a lezione da Daniela Santanchè, protagonista di un curioso siparietto a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Si parlava del decreto ristori, quello varato dal governo per aiutare le categorie colpite dalla nuova serrata per coronavirus. Prima, dice la sua Antonio Misiani, del Pd. Peccato che la pitonessa di Fratelli d'Italia non condivida una parola di quanto detto dal democratico. E così, quando arriva il suo turno, prende la parola e inizia a "smontare" le teorie di Misiani. Il quale, però, a differenza di quanto fatto dalla Santanchè, la interrompe. E la pitonessa azzanna: "Non mi interrompa, io sono stata in silenzio anche se mi sarei strappata la camicia". Ilarità in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)affondare un, con classe. Tutti a lezione da Daniela;, protagonista di un curioso siparietto a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Si parlava del decreto ristori, quello varato dal governo per aiutare le categorie colpite dalla nuova serrata per coronavirus. Prima, dice la sua Antonio Misiani, del Pd. Peccato che la pitonessa di Fratelli d'Italia non condivida una parola di quanto detto dal democratico. E così, quando arriva il suo turno, prende la parola e inizia a "smontare" le teorie di Misiani. Il quale, però, a differenza di quanto fatto dalla;, la interrompe. E la pitonessa azzanna: "Non mi interrompa, io sono stata in silenzio anche se mila". Ilarità in ...

