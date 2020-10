Napoli | protesta bus turistici | traffico in tilt

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A clacson spianati stanno percorrendo Corso Umberto I a. Sono i busche questa mattina erano sul lungomare di Mergellina perre contro le misure anti covid.innel centro cittadino in direzione della stazione centrale di piazza Garibaldi. I bus, insieme con gli Ncc e i bus scolastici, stanno sfilando con manifesti funebri attaccati sui parabrezza e ai finestrini. Annunciando la loro “morte” per colpa della crisi economica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È la scritta sullo striscione che ha aperto un corteo di protesta in centro a Bari ... come quella che abbiamo fatto a Napoli - ha detto - oggi tocca a Bari». Alla marcia, autorizzata, hanno ...La manifestazione guidata da Pasquale Mario Bacco dell'associazione L'eretico: il corteo è confluito in piazza dove ci sono altri movimenti di ...