Lautaro flop | Inter costretta a un' impresa Real

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Solo 0-0 in Ucraina: traverse di Barella e Lukaku, Martinez spreca. Qualificazione legata alle sfide coi Blancos. Conte: "La strada è giusta"

di Mattia Todisco Un’occasione persa e ora il percorso è in salita. Lo Shakhtar Donetsk, squadra ucraina infarcita di brasiliani con uno spirito catenacciaro da italiana anni ‘60, strappa lo 0-0 in ...Le pagelle di Shakhtar Donetsk-Inter: Barella corre e attacca, Vidal non convince, Lautaro si divora la vittoria. Hakimi e Lukaku ci provano.