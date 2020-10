Paola Barale si confessa da Serena Bortone e svela tutta la verità : “Non sono più disposta” (Di martedì 27 ottobre 2020) Paola Barale è una bellissima donna che ha vissuto sempre la sua vita intensamente e non vuole smettere di farlo. E’ stata per tanti anni in televisione accanto a dei mostri sacri, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo e da loro ha imparato tanto, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni. Poi è sparita dalla tv e si è dedicata per tantissimi anni alla sua passione più grande, i viaggi che ha condiviso con il suo compagno di allora, Raz Degan. Paola Barale rilascia un’intervista a Serena Bortone e si lascia andare alle confessioni più intime Paola Barale è stata intervistata da Serena Bortone durante la trasmissione “Oggi ... Leggi su baritalianews (Di martedì 27 ottobre 2020)è una bellissima donna che ha vissuto sempre la sua vita intensamente e non vuole smettere di farlo. E’ stata per tanti anni in televisione accanto a dei mostri sacri, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo e da loro ha imparato tanto, come lei stessa ha dichiarato in più occasioni. Poi è sparita dalla tv e si è dedicata per tantissimi anni alla sua passione più grande, i viaggi che ha condiviso con il suo compagno di allora, Raz Degan.rilascia un’intervista ae si lascia andare alle confessioni più intimeè stata intervistata dadurante la trasmissione “Oggi ...

LucaForlini : RT @echetidevodire: 'Come Paola Barale, In cerca di un contratto, In giro a fare orge Con lo sguardo sempre fatto' - martasuicubi : Vabbè, qui mi pare di capire che gli scoop di Chi li mettano insieme direttamente i vip perché se fosse per Signori… - il_fosco : Basta, via Enock, De Blanck, Morra e Gregoraci. Fate entrare Cristina Quaranta, Orietta Berti, Paola Barale e dov’è Brosio? Dov’è? #GFVIP - belfiore_ale : @antopatelli @Fiorello Si oltre no perché Rosario il 6 ottobre 1996 inizio’ Buona Domenica con i capelli molto più… - echetidevodire : 'Come Paola Barale, In cerca di un contratto, In giro a fare orge Con lo sguardo sempre fatto' -