Milan-Roma, l'ex arbitro Boggi: "L'Aia non si vergogna a mandare via Manganelli e tenere Giacomelli?" (Di martedì 27 ottobre 2020) "Sono serviti dieci anni per riunire CAN A e CAN B, ce ne vorranno altrettanti per fare una scelta meritocratica. Il Presidente della sezione di Trieste è uno dei più grossi elettori di Nicchi. L'Aia non si vergogna a mandare a casa Manganelli che è stato internazionale fino a dicembre ed a tenersi Giacomelli? Ci mettono 10 anni a risolvere un problema: nel protocollo è così, l'arbitro ha preso una decisione". Lo ha detto Robert Boggi, ex arbitro con un passato internazionale, ai microfoni di Radio Punto Nuovo all'indomani di Milan-Roma, dove l'arbitraggio di Giacomelli ha fatto piuttosto discutere. "Sono convinto che l'AIA ...

