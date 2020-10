Le infinite epidemie

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Parlare di «seconda ondata» per la diffusione di Covid19 ha senso solo se lo sguardo è geograficamente limitato. Una pandemia per definizione globale, in un mondo interconnesso, non può essere osservata solo in alcune aree, né su microscale temporali. Di fatto, dopo aver colpito Cina e i paesi più direttamente collegati (l’Occidente ricco, connesso dagli umani e non dalle merci), si è diffuso in tutto il mondo, e non si è mai fermato nel contagio. HA RALLENTATO in alcune zone, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.