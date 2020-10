Emily Ratajkowski presto mamma | il pancione in copertina

(Di martedì 27 ottobre 2020) Con un’intervista al magazine Vogue la top modelannuncia di essere incinta: “Sarà un’esperienza solitaria”è incinta: con un’intervista al magazine Vogue (che le dedica unain cui mostra inequivocabili forme materne), la top model annuncia di essere in attesa del primo figlio dal marito Sebastian Bear-Mc Clard. Nel corso della stessa,ha anche chiarito che lei e suo marito non hanno voluto sapere il sesso del nascituro: “Ce lo farà sapere quando avrà 18 anni”, chiarisce facendosi portatrice di un messaggio improntato all’autodeterminazione di se che passa anche per il genere. A Vogue, la cui...

Con un articolo scritto da lei per Vogue America, la modella annuncia la sua prima gravidanza: "Ci piace dire che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce ...La modella e attrice americana lascerà che sia il bebè a decidere a quale genere appartenere. Emily Ratajkowski è in dolce attesa. L’attrice e modella ha annunciato di aspettare un bebè con il marito, ...