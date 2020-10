Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Troppo semplice chiuderci in casa». E sul Dpcm: «Non è stato digerito perché non è stato spiegato» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Si sapeva che saremmo arrivati a questo punto, a un numero di decessi e ricoverati sempre in aumento giorno dopo giorno. Si comincia a vedere un carico significativo sulla capacità assistenziale, dunque sui nostri ospedali, basta guardare i numeri delle terapie intensive, al momento gestibili, almeno sulla carta». A parlare a Open è il virologo Giovanni Maga alla luce dei dati di oggi. Quasi 22mila contagi da Coronavirus, 127 persone in più in terapia intensiva e 221 decessi. «Le regole vanno spiegate bene ai cittadini» Secondo il virologo, è arrivato il momento di «fare un piano di contenimento perché i mesi che ci aspettano saranno ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Si sapeva che saremmo arrivati a questo punto, a un numero di decessi e ricoverati sempre in aumento giorno dopo giorno. Si comincia a vedere un carico significativo sulla capacità assistenziale, dunque sui nostri ospedali, basta guardare idelle terapie intensive, al momento gestibili, almeno sulla carta». A parlare a Open è ilGiovannialla luce dei dati di oggi. Quasi 22mila contagi da, 127 persone in più in terapia intensiva e 221 decessi. «Le regole vanno spiegate bene ai cittadini» Secondo il, è arrivato il momento di «fare un piano di contenimento perché i mesi che ci aspettano saranno ...

