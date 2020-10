Campania, record di positivi (2.761) e di guariti (575) (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino quotidiano relativo a positivi, deceduti e guariti dal coronavirus. I nuovi casi sono 2.761 (di cui 238 da screening sul comune di Arzano), di cui 2.649 asintomatici e 112 con sintomi, a fronte di 14.781 tamponi (rapporto positivi/tamponi del 18,6%). I deceduti registrati oggi sono 20, in cui si conteggiano anche alcuni morti dei giorni precedenti; il totale arriva a 607. I guariti invece sono 575 (totale 9.907). Di seguito la situazione di posti letto: in terapia intensiva ne sono occupati 140 su 227, in degenza ordinaria 1.210 su 1.500. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino quotidiano relativo a, deceduti edal coronavirus. I nuovi casi sono 2.761 (di cui 238 da screening sul comune di Arzano), di cui 2.649 asintomatici e 112 con sintomi, a fronte di 14.781 tamponi (rapporto/tamponi del 18,6%). I deceduti registrati oggi sono 20, in cui si conteggiano anche alcuni morti dei giorni precedenti; il totale arriva a 607. Iinvece sono 575 (totale 9.907). Di seguito la situazione di posti letto: in terapia intensiva ne sono occupati 140 su 227, in degenza ordinaria 1.210 su 1.500. L'articolo ilNapolista.

SkyTG24 : #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività - Agenzia_Ansa : #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per… - rep_napoli : Coronavirus Campania, record di nuovi contagi: 2761 positivi [aggiornamento delle 17:15] - ilriformista : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Campania: 20 morti e oltre 500 guariti - simcopter : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, in Campania record di contagi: +2.761 in 24 ore -