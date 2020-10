Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con le misure confidiamo di arrivare terreni Natale pronti gli indennizzi per le categorie penalizzate entra in vigore oggi fino al 24 novembre il nuovo dpcm sulle misure anti covid e tante le restrizioni Ma anche gli indennizzi entro domani Il decreto gli aiuti arriveranno con un bonifico assicurato il premier Conte ed è ancora boom di casi 21173 quelli di ieri 128 morti 100 61880 in tamponi ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di contagi in Italia continua l’allarme in campagna con 2590 di male anche il Piemonte con 2800 la Toscana 1008 il Lazio 1541 un coprifuoco generalizzato in Europa è stato di emergenza in Spagna album di positivo infracittà europee spettrali animate da qualche protesta sporadica in Spagna ...