Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale e i risultati dell'ultimo turno di campionato. Serie A, la classifica in tempo reale e i risultati dell'ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Milan132Napoli (-1)113Sassuolo114Inter105Juventus96Atalanta97Sampdoria98Hellas Verona89Roma810Cagliari711Fiorentina712Lazio713Benevento614Spezia515Genoa*416Parma417Udinese318Bologna319Torino*120Crotone1* una partita in meno Serie A, i risultati della quinta giornata Quinta giornata aperta dal pareggio tra Sassuolo e Torino. Nelle sfide del sabato Lazio e Inter conquistano i tre punti, mentre si ferma l'Atalanta, battuta 3-1 dalla Sampdoria. Domenica è il Napoli a ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica Serie A, risultati e classifica della quinta giornata Il Post Calcio Serie A, Milan-Roma 3-3 il finale

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Milan-Roma per 3-3 nel posticipo della 5/a giornata di Serie A. I gol dopo 2' di Ibrahimovic, al 14' di Dzeko, al 47' di Saelemaekers, al 72' rigore di Veretout, al 79' ...

Milan - Roma 3-3, cronaca del primo tempo

Una leggerezza che costa cara, perché la Roma ci prova e sfiora il pari con Mancini di testa. 2-2 che arriva su un calcio di rigore dubbio a dire poco per un fallo di Bennacer su Pedro che sembra ...

