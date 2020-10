Salvini si unisce ai commercianti in protesta a Montecitorio, ma viene contestato: “Vieni a fare selfie” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Salvini a Montecitorio finisce in modo imprevisto al centro di una contestazione. Questo, almeno, quanto è stato raccolto oggi 26 ottobre a margine di una giornata caratterizzata già di suo da alcune notizie delicate e tristi per quanto riguarda il mondo dei commercianti. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio con un approfondimento doveroso per i nostri lettori, ma in questo frangente occorre rispondere a tutti coloro che ci chiedono se il Segretario della Lega sia stato accolto effettivamente in malo modo in occasione della manifestazione di lunedì. Salvini accolto male durante la protesta a Montecitorio Ci sono almeno un paio di fonti che confermano come siano andate le cose a Montecitorio, nel momento in cui Salvini si è ... Leggi su bufale (Di lunedì 26 ottobre 2020)finisce in modo imprevisto al centro di una contestazione. Questo, almeno, quanto è stato raccolto oggi 26 ottobre a margine di una giornata caratterizzata già di suo da alcune notizie delicate e tristi per quanto riguarda il mondo dei. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio con un approfondimento doveroso per i nostri lettori, ma in questo frangente occorre rispondere a tutti coloro che ci chiedono se il Segretario della Lega sia stato accolto effettivamente in malo modo in occasione della manifestazione di lunedì.accolto male durante laCi sono almeno un paio di fonti che confermano come siano andate le cose a, nel momento in cuisi è ...

RobadaMatteo : @248455 @CasaPoundItalia @distefanoTW Quello è Zaia. Non c'è niente che unisce Zaia a me. Zaia non è Salvini e non lo sarà mai - PaganoAlexander : ALLE STERILI E INUTILI POLEMICHE DELLA DESTRA CONTRO LA NECESSARIA STRETTA DELLE MISURE, AVALLATA DA TUTTO IL MONDO… - guybonet : @Moonlightshad1 @PMO_W È un negazionista di quelli pericolosi. Si è fatto un seguito in TV e se si unisce alla D'Ur… -

Salvini si unisce ai commercianti in protesta a Montecitorio, ma viene contestato: "Vieni a fare selfie" Bufale.net Toti: "misure punitive". Protestano gli chef, Salvini difende cinema e palestre: le reazioni al nuovo dpcm

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, difende alcune attività commerciali ... Se non mi fai lavorare, mi aiuti” come è accaduto “in altri Paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna”. Forza Italia, ...

