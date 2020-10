Renzi piccona il Dpcm. E Zingaretti chiama le opposizioni

Leggi su agi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - "Con i ministri in piazza non finisce bene". Il precedente evocato da Andrea Orlando risale a 13 anni fa: era l'ottobre 2007 quando ministri e sottosegretari di Rifondazione scesero in piazza per reclamare un nuovo welfare. Il governo guidato da Romano Prodi cadde di lì a poco. Giuseppe Conte è, quindi, autorizzato a fare i dovuti scongiuri, anche se in questo caso non c'è una piazza - e ci mancherebbe, vista la crisi in corso e le restrizioni - ma il grado di tensione nella maggioranza è comunque altissimo. A fare esplodere le polemiche, dopo una ridda di comunicati di parlamentari di Italia Viva - è stato l'ex premier Matteoche ha messo in rete una Enews particolarmente infuocata nella quale annuncia che chiederà al premier di cambiare ilappena varato. Nel suo post, ...