Lucca Changes cambia ancora | inevitabilmente solo eventi in digitale

Non si può negare che quest'anno gli organizzatori del Lucca Comics & Games abbiano avuto una gran dose di coraggio nell'affrontare gli innumerevoli imprevisti e, soprattutto, i tanti cambiamenti in corso d'opera dettati dall'evoluzione della situazione sanitaria legata al coronavirus. solo la settimana scorsa era stato presentato l'assetto definitivo (almeno quello che si credeva tale) di Lucca Changes, un'edizione speciale e ibrida – dal 29 ottobre al 1° novembre – con eventi dal vivo, appuntamenti in streaming e sulla Rai oltre ai campfire in tutta Italia. Eppure il dpcm presentato domenica 25 ottobre ha stravolto nuovamente i piani: Lucca Changes sarà ancora ...

