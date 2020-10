"Gioca a fare il complottista", "Costano poco e danno fastidio". "Rissa" Burioni-Salvini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora Roberto Burioni contro Matteo Salvini. Questa volta a scatenare il virologo è un tweet del numero uno della Lega che, tra le proposte al governo, chiede di usare le cure al plasma o l'uso dell'idrossiclorochina per fermare il coronavirus. "Mi arrendo - replica Burioni commentato il post di Salvini da lui condiviso -. Se in un momento come questo il leader di un importante partito Gioca a fare il complottista, è inutile smentire o ribattere. Anzi è inutile parlare". L'uscita incriminata dell'ex ministro dell'Interno non era altro che un appello: "Questa settimana è in programma il Cda di Aifa - si legge -. Mi auguro che si apra all'utilizzo di tutti i farmaci utili a curare il Covid, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora Robertocontro Matteo. Questa volta a scatenare il virologo è un tweet del numero uno della Lega che, tra le proposte al governo, chiede di usare le cure al plasma o l'uso dell'idrossiclorochina per fermare il coronavirus. "Mi arrendo - replicacommentato il post dida lui condiviso -. Se in un momento come questo il leader di un importante partitoil, è inutile smentire o ribattere. Anzi è inutile parlare". L'uscita incriminata dell'ex ministro dell'Interno non era altro che un appello: "Questa settimana è in programma il Cda di Aifa - si legge -. Mi auguro che si apra all'utilizzo di tutti i farmaci utili a curare il Covid, ...

RobertoBurioni : Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official :«Domani @PauDybala_JR gioca. Non aveva bisogno di essere pungolato, ma solo di recuperare e all… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveVerona: 'Dybala gioca, con Morata può fare grandi cose. De Ligt sta bene, aspettiamo l'ok dell'ortop… - ascanio_donadio : RT @RobertoBurioni: Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile sme… - lawetorder : RT @RobertoBurioni: Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile sme… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca fare Iachini vs Pradè. Il non gioco penalizza il mercato. Caso Cutrone Labaro Viola Ubisoft pronta alla next-gen: ecco risoluzione e frame rate dei giochi in uscita su PS5 e XSX

Ora, attraverso il sito ufficiale, Ubisoft ha rivelato l’elenco completo dei giochi che faranno il debutto nella nuova generazione, rivelando – oltre alla sinossi ufficiale dei vari titoli – anche la ...

3 metodi per mantenere l’ordine in casa con i figli

Stabilire la sistemazione degli oggetti in casa La prima cosa da fare è stabilire la sistemazione degli oggetti in casa. Immaginiamo la cameretta da giochi di un bambino. Gli oggetti dovranno essere ...

