Demon' s Souls per PS5 non introdurrà nuove aree da esplorare?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo il modder e dataminer Lance McDonald, il remake di's; alcunemodalità ma nonaggiuntive da.Il gioco originale hasuddivise in Arcipietre e solo cinque di esse erano disponibili per i giocatori. Detto questo, ci sarebbe un livello della sesta Arcipietra in's, ma non esiste alcun modo per accedervi.I fan hanno sempre fantasticato che questo livello potesse essere pubblicato come DLC per il gioco originale o come parte di un remake. Ora che un remake è in fase di sviluppo, però, non potremo accedere lo stesso al livello.Leggi altro...