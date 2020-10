Borse europee negative assieme a Milano (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Torna a indebolirsi il clima di fiducia delle imprese in Germania, mentre sull’Europa incombono le preoccupazioni per la ripresa dei contagi da Covid. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,95 dollari per barile, in forte calo del 2,26%. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +128 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,71%. Tra i mercati del Vecchio Continente vendite a piene mani su ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Torna a indebolirsi il clima di fiducia delle imprese in Germania, mentre sull’Europa incombono le preoccupazioni per la ripresa dei contagi da Covid. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,95 dollari per barile, in forte calo del 2,26%. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +128 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,71%. Tra i mercati del Vecchio Continente vendite a piene mani su ...

