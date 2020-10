Una nuova feature di iPhone 12 Pro può misurare l’altezza | come funziona

Leggi su optimagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020) Apple ha finalmente “contagiato” anche il mercato italiano con i suoi12 e12 Pro, disponibili per l’acquisto da una manciata di giorni anche qui in Italia.prevedibile, in attesa dei modelli Mini e Pro Max – in arrivo il prossimo mese di novembre -, anche lagenerazione di melafonini ha saputo sedurre animi e portafogli dei consumatori, per vendite da record anche in un 2020 così atipico e difficile per via della pandemia da Coronavirus. E se è vero che sono in tanti a godersi il loro nuovo acquisto hi-tech, alcuni degli utenti che si sono portati a casa un12 Pro hanno notato la presenza di una funzione assai particolare. E assieme piuttosto utile.si legge sulle pagine del portale MacRumors, la variante ...