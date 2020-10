Matilde Brandi a Verissimo si commuove parlando della morte dei genitori (Di domenica 25 ottobre 2020) Matilde Brandi è stata eliminata dal “GF Fratello Vip”, ed è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La Brandi durante l’intervista fatta con la Toffanin ha raccontato un fatto molto personale la perdita dei suoi genitori, è anche parlato del suo rapporto con il compagno Marco. parlando della sua partecipazione al reality ha detto:”Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi, loro saranno con me per tutta la vita”. Inoltre ha colto l’occasione per ribadire di che pensa delle sue ex inquiline, e in particolare di Stefania Orlando con la quale ci sono state alcune discussioni nelle ultime settimane, e di Maria Teresa Ruta, e la figlia Guenda Goria: “Maria Teresa ha scritto ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 25 ottobre 2020)è stata eliminata dal “GF Fratello Vip”, ed è stata ospite di Silvia Toffanin a “”. Ladurante l’intervista fatta con la Toffanin ha raccontato un fatto molto personale la perdita dei suoi, è anche parlato del suo rapporto con il compagno Marco.sua partecipazione al reality ha detto:”Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi, loro saranno con me per tutta la vita”. Inoltre ha colto l’occasione per ribadire di che pensa delle sue ex inquiline, e in particolare di Stefania Orlando con la quale ci sono state alcune discussioni nelle ultime settimane, e di Maria Teresa Ruta, e la figlia Guenda Goria: “Maria Teresa ha scritto ...

