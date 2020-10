Gf Vip: Francesco si taglia per colpa della De Blanck (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello c’è stato un piccolo incidente a causa di Patrizia De Blanck che, per uno scherzo, ha lanciato un bicchiere a Oppini, il quale ha finito per tagliarsi! Negli ultimi giorni il pubblico del Grande Fratello ha chiesto più volte la squalifica di Patrizia De Blanck a causa di alcune esternazioni poco carine, considerate omofobe e sessiste. In alcuni casi, poi, la Contessa èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello c’è stato un piccolo incidente a causa di Patrizia Deche, per uno scherzo, ha lanciato un bicchiere a Oppini, il quale ha finito perrsi! Negli ultimi giorni il pubblico del Grande Fratello ha chiesto più volte la squalifica di Patrizia Dea causa di alcune esternazioni poco carine, considerate omofobe e sessiste. In alcuni casi, poi, la Contessa èArticolo completo: dal blog SoloDonna

