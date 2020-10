C’è un nesso fra scuola e pandemia? Gli appunti del prof Pennisi

Leggi su formiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ladà una spinta alla? In Banca Mondiale prima e come consulente del World Education Report dell’Unesco, poi, ho avuto un certo ruolo nel finanziare riforme di sistemi d’istruzione in Asia (Corea, Malesia, Singapore), Europa (Irlanda) e soprattutto in Africa Orientale ed Australe. Mi sono anche trovato in Malesia quando scoppiò un’epidemia di colera e la chiusura o meno delle scuole era tema di dibattito in Parlamento e nella società. Quindi, ho maturato alcune idee in materia. Riassumiamole. 1 I dati presentati dal. Battiston il 24 ottobre mostrano una correlazione tra le date della riapertura delle scuole e le modalità (tutte insieme, non a scaglioni unicamente per soddisfare la richiesta del M5S di un’accoppiata tra referendum ed elezioni regionali) e ...