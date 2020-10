Basterà il mezzo lockdown di Conte? I dubbi di Celotto (Di domenica 25 ottobre 2020) Con quello di stamattina siamo al terzo Dpcm in 12 giorni. Segno evidente che la pandemia è in rapida evoluzione e che il governo non ha ancora trovato la misura adeguata per affrontarla. A marzo è stato in fondo semplice disporre il lockdown generale, facendo prevalere l’interesse alla salute collettiva. Ora invece si cerca un punto di migliore bilanciamento con l’interesse sociale e con quello economico rispetto alla tutela sanitaria. Del resto la situazione sanitaria appare più confusa e complessa. Le Regioni non sempre sono allineate al governo, la condizione sociale sta diventando preoccupante con le prime tensioni evidenti a Napoli e a Roma. Tutti siamo consapevoli che non possiamo reggere una seconda quarantena generale. Ma la crescita rapida dei contagi, la pressione sul sistema sanitario, la stagnazione economica, la ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Con quello di stamattina siamo al terzo Dpcm in 12 giorni. Segno evidente che la pandemia è in rapida evoluzione e che il governo non ha ancora trovato la misura adeguata per affrontarla. A marzo è stato in fondo semplice disporre ilgenerale, facendo prevalere l’interesse alla salute collettiva. Ora invece si cerca un punto di migliore bilanciamento con l’interesse sociale e con quello economico rispetto alla tutela sanitaria. Del resto la situazione sanitaria appare più confusa e complessa. Le Regioni non sempre sono allineate al governo, la condizione sociale sta diventando preoccupante con le prime tensioni evidenti a Napoli e a Roma. Tutti siamo consapevoli che non possiamo reggere una seconda quarantena generale. Ma la crescita rapida dei contagi, la pressione sul sistema sanitario, la stagnazione economica, la ...

