Sambenedettese | un “trio delle meraviglie” per recitare un ruolo da protagonista in Serie C

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Photo Credits: sito ufficialeQuella che vedrà in campoe Modena, domenica alle 15, è unasfide più interessanti della settima giornata diC. Un solo punto di differenza separa i marchigiani dagli emiliani, dunque una vittoria per entrambe le squadre vorrebbe dire molto. Laè reduce dal pareggio infrasettimanale ottenuto con l’Imolese. Ancora a segno Maxi Lopez con un calcio di rigore contestato dagli avversari, ma le condizioni non ottimali del campo di gioco hanno condizionato in negativo i giocatori di Montero. Infatti sono mancate le giocate di Botta, arrivato finalmente a San Benedetto, dopo due mesi di trattative. L’argentino è andato a segno nella sfida con il Mantova della penultima giornata, ...