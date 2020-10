Meteo Roma del 24-10-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge diffuse al nord schiarite sulle Alpi occidentali al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori nubi irregolari altrove in serata e in nottata lieve miglioramento con Rosita persistente al centro nel tempo su tutte le regioni centrali con piogge di debole intensità più asciutto sui versanti adriatici al pomeriggio piogge in estensione verso ampie schiarite sulle regioni tirreniche gradualmente in serata con residui piovaschi tra Marche e Abruzzo al Sud non mi regolare il mattino sulle regioni del sud Italia al pomeriggio piovaschi in avvicinamento dai settori settentrionali su campania-molise-puglia Sere sulla Sardegna in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora precipitazioni ...