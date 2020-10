Lockdown Napoli, De Luca: “Spettacolo indegno, seguiremo nostra linea” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lockdown a Napoli, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato le violente proteste che sono andate in scena ieri sera Ieri sera alle ore 23, Napoli si è trasformata in un teatro di violenti proteste per la decisione di imporre il Lockdown in tutta Campania a partire dai prossimi giorni. Migliaia di persone … L'articolo Lockdown Napoli, De Luca: “Spettacolo indegno, seguiremo nostra linea” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020), il governatore della Campania Vincenzo Deha commentato le violente proteste che sono andate in scena ieri sera Ieri sera alle ore 23,si è trasformata in un teatro di violenti proteste per la decisione di imporre ilin tutta Campania a partire dai prossimi giorni. Migliaia di persone … L'articolo, De: “Spettacololinea” proviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - ladyonorato : Quello che sta accadendo a Napoli spero che serva a far capire a tutti i governatori cosa si provoca continuando a… - Agenzia_Ansa : Scontri a #Napoli, la #Digos arresta due pregiudicati. Il Viminale: 'Azioni non spontanee ma preordinate da crimina… - repubblica : Lockdown, guerriglia a Napoli. Due arresti per gli scontri: 'Regia criminale, massima condanna' [di Conchita Sannin… - sa_ambro : RT @federikay: Sto vedendo le immagini della 'protesta' a #Napoli . Da napoletana mi dissocio ASSOLUTAMENTE da questo modo di esprimere il… -