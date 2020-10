Lettera a Ilicic «Tu | Bergamo | l’Atalanta Bentornato Josip | ci hai insegnato | ancora una volta | a sorridere E a non mollare»

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ciaocome stai? Te lo chiedo, ma in fondo la risposta già la so. L’ho letta sul tuo volto mercoledì sera. L’ho vista in quei tuoi occhi sorridenti, nel tuo ghigno beffardo dopo che il tuo tiro scheggiava il …

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Ilicic

Calciomercato.com

Papu Gomez, 4 luglio 2020: “Alzare dei trofei è bellissimo, ma non è tutto, è meglio lasciare il segno in una squadra per sempre, piuttosto ...Poi Ilicic che «sta dando risposte incredibili ... Un po’ a sorpresa, e con le disposizioni anti virus rispettate alla lettera, c’è scarsissima affluenza di pubblico allo Strehler, per ...