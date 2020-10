L'allarme di Bassetti: 'La gente è terrorizzata, ospedali in tilt' (Di sabato 24 ottobre 2020) Il fa paura, le persone si riversano negli ospedali anche quando non ce ne sarebbe bisogno e i vanno in tilt. A lanciare l'allarme su facebook, dopo che già , è l'infettivologo . 'Si e verificato ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il fa paura, le persone si riversano neglianche quando non ce ne sarebbe bisogno e i vanno in. A lanciare l'su facebook, dopo che già ,; l'infettivologo . 'Si e verificato ...

CORDESCOM : RT @ferdinantripodi: Le code per i #tamponi come luogo di diffusione del virus: l’Ats di Milano lancia l’allarme. #Bassetti: «Evitare i tes… - delfosse24 : RT @ilgiornale: L'Ats di Milano e l'infettivologo Matteo Bassetti lanciano l'allarme sui rischio contagio quando si è in fila per il tampon… - dok2172 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme su chi fa file di 6-7 ore per il tampone anche quando non è necessario, rischiand… - Salut_c_Ducon : RT @ilgiornale: L'Ats di Milano e l'infettivologo Matteo Bassetti lanciano l'allarme sui rischio contagio quando si è in fila per il tampon… - ghylou : RT @ilgiornale: L'Ats di Milano e l'infettivologo Matteo Bassetti lanciano l'allarme sui rischio contagio quando si è in fila per il tampon… -