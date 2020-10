Juventus | da Chiellini a Pjanic | gli errori di Sarri

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Assurdo poter pensare che l’allenatore Campione d’Italia in carica possa trovarsi, ad oggi, senza una panchina su cui sedere. Il caso di Maurizio, ex tecnico della, è unico ed abbastanza emblematico di ciò che l’ambiente bianconero ricerca, concede e – se non è soddisfatto – cancella. La parentesi bianconera dell’allenatore ex Napoli si è mossa su due strade parallele, che tali non possono rimanere nell’arco di un’intera stagione. Da un lato, si è lavorato su unapropositiva, pur senza mai brillare, che ha vinto il nono titolo di fila aggrappandosi spesso, forse troppo, ai suoi campioni. Impossibile stravolgere un DNA ben ancorato alla qualità dei singoli in una sola stagione, ma ancor di più pensare di farlo con ...