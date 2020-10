Covid | nuova impennata di casi in Veneto | 1 729 | e Toscana | 1 526

(Di sabato 24 ottobre 2020) commenta Il virus corre in, dove si registrano rispettivamente altri 1.729 e 1.526 nuovinelle ultime 24 ore. Inin un giorno si contano altri nove decessi secondo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova

Napoli, scontri anti-coprifuoco e in vista del lockdown, ecco il video della guerriglia. Il questore Giuliano: "Violenza mai giustificabile" ...Per tutti e 12 soggetti il sindaco firmerà un'ordinanza di isolamento contumaciale domiciliare. Attualmente sono 44 i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Orvieto per cui è stato disposto l ...