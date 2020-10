Covid, al Cotugno presto un complesso operatorio per pazienti positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Tra poco meno di due settimane nell’ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli sarà aperto un complesso operatorio esclusivamente per pazienti Covid. Lo dice al’Ansa Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli di Napoli (che comprende, oltre al Cotugno, gli ospedali Monaldi e Cto). “Si tratta di un ulteriore passo avanti per tentare di dare una risposta alle necessità dei pazienti” aggiunge Di Mauro – attualmente in isolamento domiciliare perché affetto da Covid – il quale fa sapere che presto anche gli ammalati oncologici dell’Istituto ‘Pascale’ potrebbero usufruire del nuovo complesso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Tra poco meno di due settimane nell’ospedale per malattie infettivedi Napoli sarà aperto unesclusivamente per. Lo dice al’Ansa Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda dei Colli di Napoli (che comprende, oltre al, gli ospedali Monaldi e Cto). “Si tratta di un ulteriore passo avanti per tentare di dare una risposta alle necessità dei” aggiunge Di Mauro – attualmente in isolamento domiciliare perché affetto da– il quale fa sapere cheanche gli ammalati oncologici dell’Istituto ‘Pascale’ potrebbero usufruire del nuovo...

