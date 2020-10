Ballando con le stelle 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata (Di sabato 24 ottobre 2020) Ballando con le stelle 2020 streaming e diretta tv: dove vedere sesta puntata Ballando CON LE stelle 2020 streaming TV – Oggi, sabato 24 ottobre 2020, su Rai 1 va in onda in prima serata (ore 20,35) Ballando con le stelle 2020, programma che vede alla conduzione Milly Carlucci e Paolo Belli e un cast ricco di vip e ballerini professionisti che si sfideranno per la vittoria finale. A giudicarli, oltre al pubblico da casa, cinque giudici armati delle famose palette e guidati da Carolyn Smith. Quest’anno il programma si arricchisce anche di un’antigiuria che farà le veci del ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020)con letv:CON LETV – Oggi, sabato 24 ottobre, su Rai 1 va in onda in prima serata (ore 20,35)con le, programma che vede alla conduzione Milly Carlucci e Paolo Belli e un cast ricco di vip e ballerini professionisti che si sfideranno per la vittoria finale. A giudicarli, oltre al pubblico da casa, cinque giudici armati delle famose palette e guidati da Carolyn Smith. Quest’anno il programma si arricchisce anche di un’antigiuria che farà le veci del ...

RaiUno : A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - vladiluxuria : Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella punta… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 24 OTTOBRE 2020: UN ALTRO SABATO SERA CON LA SFIDA TRA BALLANDO CON LE STELLE E TÙ SI QUE VAL... https… - _WEIWVXIAN : non io cantando e ballando con one thing dei 1D a palla -