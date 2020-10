The Medium mostra in video la meccanica 'Dual-Reality' che sfrutta a pieno la next-gen (Di venerdì 23 ottobre 2020) The Medium di Bloober Team non sarà lanciato insieme a Xbox Series X / S il mese prossimo, ma è uno dei titoli più attesi visti finora. Ciò è in parte dovuto al gameplay Dual-Reality, che vede la protagonista Marianne esplorare il mondo reale e quello spirituale allo stesso tempo. Nel nuovo video "Premonition" pubblicato su Twitter e YouTube, lo sviluppatore ha fornito un aggiornamento su come funziona questa interessante meccanica.La meccanica Dual-Reality presenta entrambi i mondi sullo schermo contemporaneamente. Il corpo fisico di Marianne è sincronizzato con il suo spirito mentre entrambi navigano simultaneamente nei rispettivi ambienti. Alcune azioni nel mondo spirituale possono influenzare il mondo reale ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Thedi Bloober Team non sarà lanciato insieme a Xbox Series X / S il mese prossimo, ma è uno dei titoli più attesi visti finora. Ciò è in parte dovuto al gameplay, che vede la protagonista Marianne esplorare il mondo reale e quello spirituale allo stesso tempo. Nel nuovo"Premonition" pubblicato su Twitter e YouTube, lo sviluppatore ha fornito un aggiornamento su come funziona questa interessante.Lapresenta entrambi i mondi sullo schermo contemporaneamente. Il corpo fisico di Marianne è sincronizzato con il suo spirito mentre entrambi navigano simultaneamente nei rispettivi ambienti. Alcune azioni nel mondo spirituale possono influenzare il mondo reale ...

Multiplayerit : The Medium, la Dual Reality illustrata in un nuovo video diario da Bloober Team - GamingTalker : The Medium, Bloober Team spiega come funziona il Dual Reality in un nuovo video -