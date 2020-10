Mick Schumacher in Formula 1 nel 2021: correrà in Haas (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dalla prossima stagione, Mick Schumacher guiderà in Formula 1. Il tedesco farà coppia alla Haas con Mazepin. Raikonen-Giovinazzi confermati all’Alfa Romeo Dopo nove anni, torna uno Schumacher in Formula 1. Dal 2021 Mick Schumacher guiderà in Formula 1. Il figlio di Michael, Mick Schumacher guiderà una Haas insieme al russo Nikita Mazepin. Entrambi i piloti oggi corrono in Formula 2. Nella giornata di ieri, il Team statunitense con sede a Banbury, ha annunciato l’addio a partire dal prossimo anno dei piloti attuali, Grosjean e Magnussen. Non c’è ancora nessun annuncio ufficiale, ma è certo che a ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dalla prossima stagione,guiderà in1. Il tedesco farà coppia allacon Mazepin. Raikonen-Giovinazzi confermati all’Alfa Romeo Dopo nove anni, torna unoin1. Dalguiderà in1. Il figlio di Michael,guiderà unainsieme al russo Nikita Mazepin. Entrambi i piloti oggi corrono in2. Nella giornata di ieri, il Team statunitense con sede a Banbury, ha annunciato l’addio a partire dal prossimo anno dei piloti attuali, Grosjean e Magnussen. Non c’è ancora nessun annuncio ufficiale, ma è certo che a ...

