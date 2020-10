Mara Maionchi ricoverata in ospedale per Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche Mara Maionchi è positiva al Coronavirus, e sebbene le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni è stata ricoverata in ospedale. Questo è ciò che si apprende sul giudice di Italia’s Got Talent, che aveva finito di registrare le puntate della nuova stagione solo poco tempo fa. La notizia è stata annunciata da Selvaggia Lucarelli sulle pagine di TPI, e in seguito confermata dallo staff della discografica: “Mara è serena di essere in ottime mani”, ha riferito il management della Maionchi. Sebbene sia stata ricoverata, probabilmente per motivi precauzionali, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Per il momento non si hanno altre informazioni sulla sua situazione, ma è ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancheè positiva al Coronavirus, e sebbene le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni è statain. Questo è ciò che si apprende sul giudice di Italia’s Got Talent, che aveva finito di registrare le puntate della nuova stagione solo poco tempo fa. La notizia è stata annunciata da Selvaggia Lucarelli sulle pagine di TPI, e in seguito confermata dallo staff della discografica: “è serena di essere in ottime mani”, ha riferito il management della. Sebbene sia stata, probabilmente per motivi precauzionali, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Per il momento non si hanno altre informazioni sulla sua situazione, ma è ...

