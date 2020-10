"In spiaggia senza mascherina": ora è bufera su Fico (Di venerdì 23 ottobre 2020) Martina Piumatti Il presidente della Camera Fico fotografato in spiaggia con altre persone. Tutti senza mascherina. Scatta la polemica: "Scuole chiuse e lidi aperti" Quando si dice della politica: predica bene e razzola male. Il giorno dopo aver bacchettato Vittorio Sgarbi per non aver indossato correttamente la mascherina, Roberto Fico compare, come riporta Rebubblica, in una foto che scatena subito le polemiche. è in spiaggia insieme ad amici. Tutti senza mascherina. Lido di Posillipo, c'è il sole, ma l'immagine non risale all'estate scorsa. è datata mercoledì 21 ottobre. Proprio il giorno precedente la sfuriata di Fico contro ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Martina Piumatti Il presidente della Camerafotografato incon altre persone. Tutti. Scatta la polemica: "Scuole chiuse e lidi aperti" Quando si dice della politica: predica bene e razzola male. Il giorno dopo aver bacchettato Vittorio Sgarbi per non aver indossato correttamente la, Robertocompare, come riporta Rebubblica, in una foto che scatena subito le polemiche.; ininsieme ad amici. Tutti. Lido di Posillipo, c'; il sole, ma l'immagine non risale all'estate scorsa.; datata mercoledì 21 ottobre. Proprio il giorno precedente la sfuriata dicontro ...

Roberto Fico in spiaggia senza mascherina, "tutti gli altri sono cog***?": rivolta contro il grillino, Sgarbi se la ride

Fico a pranzo in spiaggia fra bagnanti senza mascherina. Lui replica: "Regole rispettate"

