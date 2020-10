Gli assembramenti al concorso Trenord

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Qui è follia: per Regione Lombardia eil Covid sembra non esistere. Abbiamo potuto verificare, distanziamento minimo e addirittura persone che circolano senza mascherine. Le scene che abbiamo visto parlano da sole e nessuno pare controllare. La pandemia non si può affrontare con questa leggerezza. Nei giorni scorsi regione Lombardia ha violentemente criticato la Ministro della scuola Azzolina per ildella scuola che si svolgerà in totale sicurezza e rispetto delle regole. Fontana e i suoi come intendono verificare il corretto svolgimento delle procedure e il rispetto di leggi e ordinanze?”. La denuncia de arriva dai consiglieri del Movimento 5 Stelle in Lombardia.in un comunicato ha replicato alla denuncia: ildi ...