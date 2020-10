De Luca annuncia: 'A breve lockdown in Campania, ma serve anche a livello nazionale' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha chiesto a Giuseppe Conte il lockdown totale: "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo De, Presidente della Regione, ha chiesto a Giuseppe Conte iltotale: "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario ...

