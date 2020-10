C’è anche Morgan nell’album di Edoardo Bennato: tutto su Non C’è (Di venerdì 23 ottobre 2020) 8 inediti, 14 canzoni scelte tra i suoi più grandi successi e qualche feat: c’è anche Morgan nell’album di Edoardo Bennato in uscita il 20 novembre. Non C’è, questo il titolo del progetto, è stato anticipato dal singolo omonimo e sarà disponibile dal 20 novembre in versione CD e doppio vinile. 20 le tracce della versione CD, 23 quelle della versione in vinile. Nel nuovo disco di Edoardo Bennato ci sono anche alcuni ospiti d’eccezione: i featuring con il fratello Eugenio, con Clementino e con Morgan. Il passato e il presente si uniscono in un progetto che aggiunge al repertorio sconfinato di Bennato altri 8 pezzi inediti, mai pubblicati, a corredo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) 8 inediti, 14 canzoni scelte tra i suoi più grandi successi e qualche feat: c’ènell’album diin uscita il 20 novembre. Non C’è, questo il titolo del progetto, è stato anticipato dal singolo omonimo e sarà disponibile dal 20 novembre in versione CD e doppio vinile. 20 le tracce della versione CD, 23 quelle della versione in vinile. Nel nuovo disco dici sonoalcuni ospiti d’eccezione: i featuring con il fratello Eugenio, con Clementino e con. Il passato e il presente si uniscono in un progetto che aggiunge al repertorio sconfinato dialtri 8 pezzi inediti, mai pubblicati, a corredo ...

