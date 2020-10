Atp Colonia 2 2020, Zverev in semifinale: battuto Mannarino. Avanti anche Schwartzman (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner in semifinale nel torneo Atp 250 di Colonia 2020. Il tedesco ha infatti superato il francese Adrian Mannarino in tre set con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-4 al termine di una battaglia di due ore e 40 minuti. Una partita tiratissima fin dall’inizio, con il transalpino che cede battuta e primo set nel decimo game al termine di un gioco lunghissimo e dopo che era riuscito a recuperare il break iniziale. Copione analogo nel secondo set, ma stavolta Mannarino porta la contesa al tiebreak e al terzo set point chiude sul 7-5 portando il match al parziale decisivo. Nel terzo set però Zverev trova maggiore continuità al servizio concedendo le briciole al suo avversario, per il quale è ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà Alexanderl’avversario di Jannik Sinner innel torneo Atp 250 di. Il tedesco ha infatti superato il francese Adrianin tre set con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-4 al termine di una battaglia di due ore e 40 minuti. Una partita tiratissima fin dall’inizio, con il transalpino che cede battuta e primo set nel decimo game al termine di un gioco lunghissimo e dopo che era riuscito a recuperare il break iniziale. Copione analogo nel secondo set, ma stavoltaporta la contesa al tiebreak e al terzo set point chiude sul 7-5 portando il match al parziale decisivo. Nel terzo set peròtrova maggiore continuità al servizio concedendo le briciole al suo avversario, per il quale è ...

