LIVE Vuelta a Espana 2020, Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: i fuggitivi conservano 4’20” di vantaggio sul plotone (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO 15.25 In testa al gruppo insieme alla Jumbo Visma anche la Israel Start-Up Nation. 15.22 I fuggitivi collaborano per cercare di allungare il più possibile sul plotone. Km 57 Etapa 3 – Stage 3 #LaVuelta20 @aritz bagues @markdon99 @NikiTerpstra @Toshvds @williesmurfy + 4’24”Favoritos GC Group https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/IqQNFzkart — La Vuelta (@laVuelta) October 22, 2020 15.18 Nessuna novità di rilievo quando mancano 90 km al traguardo 4’20” di vantaggio per i cinque attaccanti. 15.13 I cinque fuggitivi in ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO 15.25 In testa al gruppo insieme alla Jumbo Visma anche la Israel Start-Up Nation. 15.22 Icollaborano per cercare di allungare il più possibile sul. Km 57 Etapa 3 – Stage 3 #La20 @aritz bagues @markdon99 @NikiTerpstra @Toshvds @williesmurfy + 4’24”Favoritos GC Group https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/IqQNFzkart — La(@la) October 22,15.18 Nessuna novità di rilievo quando mancano 90 km al traguardo 4’20” diper i cinque attaccanti. 15.13 I cinquein ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2020 Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: i fuggitivi portano a 3’20” il vantaggio sul plotone -… - blab_live : #LaVuelta20: analisi, #pronostici, quote antepost e favoriti tappa 3 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2020 Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: altro arrivo in salita Roglic favorito - #Vuelta… -