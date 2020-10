‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “La Sunweb ha commesso un errore Nibali ha pagato le poche corse”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) NIENTE DA FARE PER VINCENZOLa tappa è stata bellissima, peccato per Vincenzo che ha dimostrato che non ce n’è. Io credo che sia stato condizionato dal periodo e dalla stagione strana. I 36 anni un po’ li ha pagati: più sei in là con l’età e più gare devi fare per entrare in forma. La scalata dello Stelvio l’hanno fatta in un’ora e dieci, sono andati forte davanti. HINDLEY E GEOGHEGAN HART I PIU’ FORTI IN SALITA Avevamo visto a Piancavallo che Hindley e Geoghegan Hart erano i più forti. Però oggi Bilbao è stato la grande sorpresa, è andato fortissimo. Ha anche rimontato nell’ultima salita. INEOS PERFETTA, L’TATTICO DELLAQuelli della Ineos sono stati bravissimi, Dennis è stato pazzesco. Anche ...