Covid, il professor Palù attacca Crisanti: "È un esperto di zanzare" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il docente emerito all'Università di Padova si scaglia contro chi procura allarmi tra gli italiani in ottica Covid. E ai giornalisti dice: "Devono saper scegliere chi far parlare, chi intervistare, per evitare di creare psicosi e paura". Quelli che stiamo vivendo sono di nuovo giorni particolarmente duri per noi italiani. La seconda ondata di Covid-19 … L'articolo Covid, il professor Palù attacca Crisanti: "È un esperto di zanzare" proviene da www.meteoweek.com.

La Vecchia: «Preoccupa l'aumento della carica virale. Altissima in alcuni asintomatici»

Ultime Notizie dalla rete : Covid professor Covid, La Vecchia: «Preoccupa l’aumento della carica virale negli asintomatici» Corriere della Sera L'allarme del professor Icardi: "Contagi decuplicati in quattro settimane"

Quattro settimane fa la percentuale di positivi al Covid era intorno al 2,5-3 ... Ecco, crescita esponenziale vuol dire esattamente questo». Professor Icardi, quindi i dati comunicati ieri ...

All'ospedale Niguarda di Milano i medici in trincea

Il più grande ospedale di Milano sospende l’attività chirurgica per far posto ai malati Covid. All’accettazione del blocco ... di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Niguarda e professore ...

