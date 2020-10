Tre croci e una testa di maiale | “Pagherete caro | pagherete tutto” Macabra scoperta sul campo dello stadio del Livorno calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Trepiantate nel prato verde, unadie uno striscione con la scritta “tutto”. E’ quanto è stato rinvenuto questa mattina sulda giocoArmando Picchi di, dove oggi stesso, alle 18,30, la squadra di casa incontrerà il Novara, per la sesta giornata del campionato del girone A di Serie C. Sulle trei nomi di Aldo Spinelli, Gruppo Carrano e BancaCerea, ritenuti i responsabili principali della crisi del club amaranto che fino al 2014 è stata in Serie A e che dopo la cessione avvenuta in estate da Spinelli a diversi soci si è ritrovata in un’improvvisa impasse con ...