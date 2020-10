Statali a casa, ma in lotta per i buoni pasto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Bracalini Stipendio pieno e smart working. Protestano: vogliono il ticket restaurant Mentre centinaia di migliaia di artigiani, lavoratori privati, autonomi e imprenditori rischiano di perdere il loro reddito o già l'hanno perso causa pandemia, i dipendenti pubblici da marzo ad oggi non hanno minimamente sacrificato il loro tenore di vita. Anzi, lo stipendio al 100% lo ricevono stando a casa, in smart working, che per più di mezzo milione di loro equivale a ferie pagate perchè le mansioni non si possono svolgere se non in presenza (numeri del ministero della Funzione Pubblica). Eppure, nonostante l'enorme privilegio che godono rispetto agli altri lavoratori, i sindacati del settore pubblico stanno combattendo da mesi una battaglia surreale, quella per ottenere i buoni pasto per gli ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Bracalini Stipendio pieno e smart working. Protestano: vogliono il ticket restaurant Mentre centinaia di migliaia di artigiani, lavoratori privati, autonomi e imprenditori rischiano di perdere il loro reddito o già l'hanno perso causa pandemia, i dipendenti pubblici da marzo ad oggi non hanno minimamente sacrificato il loro tenore di vita. Anzi, lo stipendio al 100% lo ricevono stando a, in smart working, che per più di mezzo milione di loro equivale a ferie pagate perchè le mansioni non si possono svolgere se non in presenza (numeri del ministero della Funzione Pubblica). Eppure, nonostante l'enorme privilegio che godono rispetto agli altri lavoratori, i sindacati del settore pubblico stanno combattendo da mesi una battaglia surreale, quella per ottenere iper gli ...

