Pirlo si gode la Champions: “Partiti col piede giusto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Archiviata la prima vittoria stagionale in Champions League come allenatore, Andrea Pirlo attraverso i social ha commentato brevemente la vittoria contro la Dinamo Kiev. “3 punti importanti per partire col piede giusto”, ha scritto sui social. 3 punti importanti per partire col piede giusto @juventusfc #DynamoJuve #UCL. 3 points for a good start pic.twitter.com/9nbyZZ6t05 — Andrea Pirlo (@Pirlo official) October 20, 2020 Foto: twitter Juve L'articolo Pirlo si gode la Champions: “Partiti col piede giusto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Archiviata la prima vittoria stagionale inLeague come allenatore, Andreaattraverso i social ha commentato brevemente la vittoria contro la Dinamo Kiev. “3 punti importanti per partire colgiusto”, ha scritto sui social. 3 punti importanti per partire colgiusto @juventusfc #DynamoJuve #UCL. 3 points for a good start pic.twitter.com/9nbyZZ6t05 — Andrea(@official) October 20, 2020 Foto: twitter Juve L'articolosila: “Partiti colgiusto” proviene da Alfredo Pedullà.

